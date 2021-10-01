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12:34, 29 сентября 2021 года Жители Нарышкино – против большегрузов Люди, живущие на улице Горького в посёлке Нарышкино, забыли, что такое спокойный сон. Больше трёх лет мимо их домов и днём и ночью большегрузы перевозят зерно. Для машин это самый короткий путь к элеватору.





Ямы на асфальте - словно кратеры на поверхности Луны. Люди их аккуратно обходят, легковушки старательно объезжают. И только большегрузам нипочём. В том, что асфальт пришёл в негодность, жители винят именно грузовые машины.



Николай Юшков, житель посёлка Нарышкино: «Зерновозы ходят. Это подъездные пути к элеватору, и тяжелые машины разбивают дорогу. Не рассчитана она на такие грузы, которые возятся у нас».

Дорога соединяет Нарышкино и Луначарское сельское поселение. Местные жители говорят: на этом участке гружёные машины даже не сбавляют скорость.



Анна Ховрачёва, жительница посёлка Нарышкино: «Громыхание постоянно ночное, пыль - невозможно окно открыть, страшно тут оставить машину - они её снесут, и движутся они на огромной скорости».

Невзирая на жалобы местных, КАМАЗы выбирают привычную короткую дорогу по улице Горького. Альтернативный путь есть, но он на несколько километров длиннее.



Благодаря налоговым поступлениям, в бюджете появилась нужная сумма на ремонт. Правда, только на дорожное полотно.



Юрий Сухоруков, глава посёлка Нарышкино: «Будет дорога, но без тротуара. Ширина дорожного полотна не позволяет сделать здесь тротуар, но дорога будет уже другого качества. Эта дорога обошлась нам в 10 миллионов рублей. До 1 ноября нам в полном объёме должны сдать эту дорогу».

Жители ремонту рады. Но их главное желание, чтобы фуры перестали ходить по их некогда тихой улице.



Кстати, безопасность и спокойствие - в руках самих жителей. Чтобы ограничить движение грузового транспорта на конкретном участке, необходимо обратиться в районную администрацию, а именно в комиссию по безопасности дорожного движения, с просьбой установить знак, запрещающий движение грузовых машин.





Юлия Сабельникова



