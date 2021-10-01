пятница 1.10.2021 13:11:11 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:34, 29 сентября 2021 года

Жители Нарышкино – против большегрузов

Люди, живущие на улице Горького в посёлке Нарышкино, забыли, что такое спокойный сон. Больше трёх лет мимо их домов и днём и ночью большегрузы перевозят зерно. Для машин это самый короткий путь к элеватору.


Ямы на асфальте - словно кратеры на поверхности Луны. Люди их аккуратно обходят, легковушки старательно объезжают. И только большегрузам нипочём. В том, что асфальт пришёл в негодность, жители винят именно грузовые машины.

Николай Юшков, житель посёлка Нарышкино: «Зерновозы ходят. Это подъездные пути к элеватору, и тяжелые машины разбивают дорогу. Не рассчитана она на такие грузы, которые возятся у нас».

Дорога соединяет Нарышкино и Луначарское сельское поселение. Местные жители говорят: на этом участке гружёные машины даже не сбавляют скорость.

Анна Ховрачёва, жительница посёлка Нарышкино: «Громыхание постоянно ночное, пыль - невозможно окно открыть, страшно тут оставить машину - они её снесут, и движутся они на огромной скорости».

Невзирая на жалобы местных, КАМАЗы выбирают привычную короткую дорогу по улице Горького. Альтернативный путь есть, но он на несколько километров длиннее.

Благодаря налоговым поступлениям, в бюджете появилась нужная сумма на ремонт. Правда, только на дорожное полотно.

Юрий Сухоруков, глава посёлка Нарышкино: «Будет дорога, но без тротуара. Ширина дорожного полотна не позволяет сделать здесь тротуар, но дорога будет уже другого качества. Эта дорога обошлась нам в 10 миллионов рублей. До 1 ноября нам в полном объёме должны сдать эту дорогу».

Жители ремонту рады. Но их главное желание, чтобы фуры перестали ходить по их некогда тихой улице.

Кстати, безопасность и спокойствие - в руках самих жителей. Чтобы ограничить движение грузового транспорта на конкретном участке, необходимо обратиться в районную администрацию, а именно в комиссию по безопасности дорожного движения, с просьбой установить знак, запрещающий движение грузовых машин.


Юлия Сабельникова
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.