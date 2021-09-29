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13:30, 29 сентября 2021 года 155 орловцев вчера выздоровели от COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 29 сентября, за последние сутки в Орловской области выявлено 137 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 45 971).



Накануне выписано 155 орловцев (всего – 43 257). От последствий болезни скончалось 1 014 жителей региона (+2 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 22 430 (всего – 7 487 138), число выздоровевших – 18 456 (всего – 6 653 941). Общее число летальных исходов – 206 388 (+857 случаев за сутки).





Артём Ежаков



