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12:59, 29 сентября 2021 года В Орловском краеведческом музее открылась выставка сувениров Союза мастеров-ремесленников Выставку приурочили к Всемирному дню туризма.





Сувенир как элемент современной культуры, в котором отражены самые интересные исторические и этнографические ценности региона, требует серьезного подхода и осмысленной подачи. Об этом говорят все мастера, которые представили свою продукцию на выставке к Орловском краеведческом музее.



Алексей Капланский, мастер: «Сувенир имеет два значение. Это или просто предмет на память о том месте, где был, или художественное изделие о месте. Хочется именно художественное. Сейчас преобладает китайская продукция. А у нас есть и Союз художников, и Союз дизайнеров, и туристический кластер, и «Бирюзовое кольцо». Хочется, чтобы все объединились и договорились».

Чтобы достойно представлять Орловскую область сувенирной продукцией, сегодня нужно брать за образец не только народное творчество, но и разрабатывать новые идеи, отталкиваясь о того, что происходит в культурной жизни края. На открытии выставки представители управления культуры вручили благодарности мастерам, руководителям туристических агентств, сотрудникам общества охраны памятников, которые в этом году внесли свою лепту в развитие туристической отрасли.



Станислав Абакумов, председатель Совета Орловского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры: «Мы создали маршрут «Золото русской литературы», который вошёл в программу в государственную программу по развитию детского туризма «Моя Россия». Буквально недавно по этому маршруту проехала первая группа детей».

Такие экскурсии теперь будут проходить на постоянной основе.



Фотограф Леонид Тучнин представил на выставке свои снимки самых красивых мест Орловщины, и во Всемирный день туризма дает гостям и жителям Орла свои рекомендации.



Леонид Тучнин фотограф, Заслуженный работник культуры России: «Я бы посоветовал посетить Шатиловские леса в Новодеревеньковском районе. Это уникальное, удивительное место. Я бы еще посоветовал посетить Болхов, к счастью, его еще не успели «привести в цивильный вид», это очень замечательно».

Пока ведущие места в сувенирной продукции занимает тематика по мотивам вышивки орловский спис, есть современная подача Тургеневских «Записок охотника», народные куклы, видовые магниты, изделия из глины и керамики. В основном их представляет «Орловская гильдия мастеров».



Ирина Кожухова, председатель Союза мастеров-ремесленников «Орловская гильдия мастеров»: «Сувенирной продукцией еще очень мало в Орле занимаются, но мы начали развивать это направление. Мы считаем, что оно перспективное, и мастера гильдии стараются, чтобы у каждого из них было хотя бы несколько работ, представляющих наш город».

В переводе с французского, сувенир - предмет, предназначенный вспоминать о чем-то. И те, кто будет разрабатывать и выпускать сувениры ручной работы должны помнить, что это не просто безделушки, но и то самое хорошее впечатление от региона, которое гости будут увозить к себе домой.





Эва Стасюлевич



