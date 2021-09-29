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Главная » Новости

14:58, 29 сентября 2021 года

Пожилая орловчанка отдала лже-сотрудникам ПФР полмиллиона рублей

Злоумышленники забрали все сбережения пенсионерки.


В Орле полицейские расследуют уголовное дело о краже сбережений 87-летней пенсионерки. Перед визитом к орловчанке злоумышленники «закинули удочки», – позвонили женщине и заявили о проходящей в стране замене старых денег на новые. Они договорились о визите и пообещали также вручить ей подарки и льготы, приуроченные ко Дню пожилых людей.

Орловчанка впустила злоумышленников и села писать заявление об обмене средств. За это время она несколько раз выходила на кухню. В один момент преступники вышли, якобы за печатью. Обратно они, разумеется, не вернулись. После визита гостей женщина не досчиталась 530 тысяч рублей. Всех своих сбережений, – сообщили в областном УМВД.

Сотрудники полиции просят граждан быть предельно внимательными при общении с незнакомыми людьми как лично, так и в телефонном режиме. Не доверяйте информации неизвестных об обмене старых денег на новые и не впускайте их в жилище. Не демонстрируйте места хранения сбережений, а также имеющиеся денежные средства. Помните, что обмен купюр в настоящее время не производится, а другие операции с билетами банка России никогда не совершаются на дому.

Расскажите своим пожилым родственникам о различных способах обмана, которыми пользуются злоумышленники. Регулярно напоминайте им не открывать незнакомцам дверь своего жилища, какой бы предлог те не называли. Снабдите родных номерами телефонов органов внутренних дел либо участкового уполномоченного полиции, чтобы те могли перед принятием решения с ним проконсультироваться и избежать необдуманного шага.


Артём Ежаков
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