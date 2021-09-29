Главная » Новости



14:59, 29 сентября 2021 года В Орловской области пересмотрели стоимость проезда и перевозки багажа в пригородных автобусах Цены предлагается несколько увеличить.





Региональное управление по тарифам и ценовой политике подготовило проект приказа «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Орловской области». Согласно документу, стоимость перевозки одного пассажиро-километра вырастет на 25 копеек и составит 1,90 рубля.



Также предлагается повысить цену перевозки багажа. Как следует из пояснительной записки, на 15,2%. Провоз груза до 25 километров включительно составит 12,83 рубля (+1,69 рубля) за одно место. Свыше 25 километров до 50 километров – 22,71 (+2,99 рубля). От 50 километров до 75 километров – 29,73 рубля (+3,91 рубля). Свыше 75 километров до 100 километров – 35,12 рубля (+4,62 рубля). От 100 километров и выше – 43,34 рубля (+5,7 рубля).



Окончательный уровень тарифов будет определен на заседании правления управления. Он обусловлен ростом стоимости ГСМ, увеличением МРОТ и изменением индексов цен промпроизводителей.





Артём Ежаков



