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15:32, 29 сентября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Большинством голосов председателем областного совета VII созыва выбран Леонид Музалевский. Сегодня состоялась первая сессия регионального парламента в новом составе.



- В Покровском районе открыли новый ФАП. Теперь медицина - в шаговой доступности.



- Сокращение пути для большегрузов стало проблемой для местных жителей.



- Сотрудники МЧС провели дезинфекцию орловского вокзала.



- Руководитель орловской гимназии № 34 принимает участие в конкурсе «Директор года России».



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