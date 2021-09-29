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15:53, 29 сентября 2021 года Ремонт Красного моста в Орле могут доверить петербургской фирме «Возрождение» Судьбу главной городской транспортной артерии через Оку обсуждали на сегодняшнем внеочередном заседании комитета по строительству и перспективному развитию города.





В городском совете Орла сегодня состоялось внеочередное заседание комитета по строительству и перспективному развитию города. Обсуждали ход реконструкции Красного моста. О ней доложил глава МКУ «УКС г. Орла» Дмитрий Кузнецов.



Со слов чиновника, белгородский подрядчик «Ремспецмост» отстает от графика уже на полгода. Он отработал ровно на 27 миллионов 400 тысяч рублей.



По претензиям фирма заплатила 200 тысяч рублей. Компанию обязали вернуть неотработанный аванс в размере 171 миллиона рублей.



Чтобы вернуться к работе и успеть закончить ее в срок, «Ремспецмост» обратился в белгородский банк за кредитной линией. Впрочем, депутаты усомнились, что кто-то пойдет фирме навстречу. Тем не менее, ремонт обещали возобновить уже к 1 октября.



Судя по всему, доверие к подрядчику окончательно испаряется. Первый заместитель мэра Олег Минкин заявил: «Ранее рассматривались различные варианты финансирования подрядной организации. К сожалению, этот процесс затянулся. У нас наступила последняя стадия. Если они до 1 октября не зайдут на площадку, то никакого карт-бланша уже не будет».



Городской администрации было рекомендовано разорвать соглашение и в кратчайшие сроки найти нового подрядчика. Также депутатами отмечена необходимость разобраться в срыве сроков ремонта и привлечь виновных к ответственности.



Варианты расторжения контракта уже проработаны. Мэрия даже обратилась к петербургской компании «Возрождение», проигравшей «Ремспецмосту» торги. Впрочем, фирма из северной столицы пока молчит, а депутаты задались вопросом: «Почему не начали процедуру расторжения контракта ещё в августе. Ведь в настоящее время внесены изменения в ФЗ-44, где предусмотрена возможность заключения контракта со вторым участником?».





Артём Ежаков



