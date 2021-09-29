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15:55, 29 сентября 2021 года Долгострой на улице Космонавтов в Орле обещают закончить уже в начале ноября Дольщики, вложившие деньги в многоэтажку, вскоре могут отпраздновать новоселье.





29 сентября в областном правительстве прошло межведомственное совещание, посвящённое проблемам обманутых дольщиков. Директор компании «УниСтрой» заявил, что д. 4 по улице Космонавтов планируется сдать до 10 ноября 2021 года. Сейчас там работают над кровлей, окнами последних этажей и оштукатуриванием, – сообщили в областном правительстве.



Напомним, что дом должны были сдать не позднее апреля 2019 года. В отношении руководства фирмы «УниСтрой» возбуждено уголовное дело о растрате. Как считает следствие, дольщики перевели компании 121 миллион рублей, а для завершения работ были взяты кредиты и займы на общую сумму свыше 297 миллионов рублей. Все деньги были переведены на счета подконтрольных организаций.



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Артём Ежаков



