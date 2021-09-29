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16:14, 29 сентября 2021 года

В Орловском областном совете сформировались четыре депутатских объединения

Их создали единороссы, «эсеры», либерал-демократы и КПРФ.


В Орловском областном совете на сегодняшней сессии было сформировано четыре депутатских объединения. Самое многочисленное у единороссов – 27 депутатов. Возглавил его Михаил Вдовин, заместителями стали Ирина Гоцакова и Андрей Соколов.

КПРФ представлена 11-ю депутатами. Лидером коммунистов в облсовете стал Иван Дынкович, его заместителем назначен Юрий Лебедкин.

Объединение «Справедливой России» имеет 6 депутатов. Глава – Руслан Перелыгин, заместитель – Алина Воропаева.

ЛДПР самая малочисленная из фракций – 3 депутата. Их возглавляет Владислав Числов, Максим Лагутин стал заместителем.


Артём Ежаков
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