В Орловском областном совете сформировались четыре депутатских объединения

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16:14, 29 сентября 2021 года
В Орловском областном совете сформировались четыре депутатских объединенияИх создали единороссы, «эсеры», либерал-демократы и КПРФ.
В Орловском областном совете на сегодняшней сессии было сформировано четыре депутатских объединения. Самое многочисленное у единороссов – 27 депутатов. Возглавил его Михаил Вдовин, заместителями стали Ирина Гоцакова и Андрей Соколов.
КПРФ представлена 11-ю депутатами. Лидером коммунистов в облсовете стал Иван Дынкович, его заместителем назначен Юрий Лебедкин.
Объединение «Справедливой России» имеет 6 депутатов. Глава – Руслан Перелыгин, заместитель – Алина Воропаева.
ЛДПР самая малочисленная из фракций – 3 депутата. Их возглавляет Владислав Числов, Максим Лагутин стал заместителем.
Артём Ежаков