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16:14, 29 сентября 2021 года В Орловском областном совете сформировались четыре депутатских объединения Их создали единороссы, «эсеры», либерал-демократы и КПРФ.





В Орловском областном совете на сегодняшней сессии было сформировано четыре депутатских объединения. Самое многочисленное у единороссов – 27 депутатов. Возглавил его Михаил Вдовин, заместителями стали Ирина Гоцакова и Андрей Соколов.



КПРФ представлена 11-ю депутатами. Лидером коммунистов в облсовете стал Иван Дынкович, его заместителем назначен Юрий Лебедкин.



Объединение «Справедливой России» имеет 6 депутатов. Глава – Руслан Перелыгин, заместитель – Алина Воропаева.



ЛДПР самая малочисленная из фракций – 3 депутата. Их возглавляет Владислав Числов, Максим Лагутин стал заместителем.





Артём Ежаков



