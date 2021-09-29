среда 29.09.2021 19:03:21 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

16:50, 29 сентября 2021 года

В реанимации ковидного госпиталя Орла находятся 95 человек

За обстановкой в больнице имени Семашко наблюдал корреспондент ГТРК «Орёл» Всеволод Трифонов. Это, кстати, уже не первое его посещение «красной зоны».


За минувшие сутки в Орловской области выявили 137 новых случаев ковид-инфицирования. Два человека скончались.

Рост заболевших заставил больницы региона увеличить количество коек для лечения больных коронавирусом. Увеличилась «красная зона» и в больнице имени Семашко.

Игорь Дробязгин, главный врач больницы им. Н. А. Семашко: «Те, которые не захотели делать вакцину, оказались на больничной койке. Не сделав вакцину, они подвергают себя смертельной опасности».

Как сообщил главврач, сейчас в реанимации находится 95 человек. Из 523 больных, которые находятся в ковидном госпитале, нет ни одного привитого.

Павел Бежин, заведующий нейрохирургическим отделением больницы им. Н. А. Семашко: «Конечно, встречаются ситуации, когда пациенты заражаются и после прививок, но в основном заболевание проходит в лёгкой форме. А те, кто не прививался, болеют намного тяжелее, и нам врачам намного тяжелее справляться с этой ситуацией».

В России второй день подряд обновляется рекорд по смертности от ковид. В нашем относительно спокойном регионе в больницу поступает по 80 человек ежедневно.

Галина Должикова ковидом болеет первый раз, решение о госпитализации приняла самостоятельно.

Галина Должикова, пациент больницы им. Н. А. Семашко: «Заболевание протекает в лёгкой форме, в больницу попала потому, что я одна, и немножно боязно дома было лечиться».

Работа усложнилась и у хирургов. Они оперируют в защитных костюмах и работают в «красной зоне» вместе с инфекционистами.

Сергей Долгий, заведующий хирургическим отделением больницы им. Н.А Семашко: «Мы лечим пациентов с коронавирусной инфекцией и с хирургическим заболеванием, что намного тяжелее. Оперировать в таком костюме 2 часа это тоже сложно».

Как раз в таком отделение и лежит семья Золотарёвых. Кстати, это первый случай, когда паре разрешили болезнь преодолевать в одной палате. С ковидом столкнулись тоже в первые, а Андрей и вовсе за свою жизнь ни разу не оказывался на больничной койке.

Андрей Золотарёв, пациент больницы им. Н. А. Семашко: «Мы попросились, чтобы нас вместе поселили, и это было исполнено, никаких вопросов. Очень здесь хорошо, начиная от приёмного покоя».

Пока с наплывом пациентов больница справляется, есть в наличие резервные койки. Медики уже знают врага в лицо, и оружие уже есть в виде вакцины, ну а камуфляж всем знаком: маска и перчатки. И в наших силах - бороться и победить.


Всеволод Трифонов
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.