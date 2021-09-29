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16:50, 29 сентября 2021 года В реанимации ковидного госпиталя Орла находятся 95 человек За обстановкой в больнице имени Семашко наблюдал корреспондент ГТРК «Орёл» Всеволод Трифонов. Это, кстати, уже не первое его посещение «красной зоны».





За минувшие сутки в Орловской области выявили 137 новых случаев ковид-инфицирования. Два человека скончались.



Рост заболевших заставил больницы региона увеличить количество коек для лечения больных коронавирусом. Увеличилась «красная зона» и в больнице имени Семашко.



Игорь Дробязгин, главный врач больницы им. Н. А. Семашко: «Те, которые не захотели делать вакцину, оказались на больничной койке. Не сделав вакцину, они подвергают себя смертельной опасности».

Как сообщил главврач, сейчас в реанимации находится 95 человек. Из 523 больных, которые находятся в ковидном госпитале, нет ни одного привитого.



Павел Бежин, заведующий нейрохирургическим отделением больницы им. Н. А. Семашко: «Конечно, встречаются ситуации, когда пациенты заражаются и после прививок, но в основном заболевание проходит в лёгкой форме. А те, кто не прививался, болеют намного тяжелее, и нам врачам намного тяжелее справляться с этой ситуацией».

В России второй день подряд обновляется рекорд по смертности от ковид. В нашем относительно спокойном регионе в больницу поступает по 80 человек ежедневно.



Галина Должикова ковидом болеет первый раз, решение о госпитализации приняла самостоятельно.



Галина Должикова, пациент больницы им. Н. А. Семашко: «Заболевание протекает в лёгкой форме, в больницу попала потому, что я одна, и немножно боязно дома было лечиться».

Работа усложнилась и у хирургов. Они оперируют в защитных костюмах и работают в «красной зоне» вместе с инфекционистами.



Сергей Долгий, заведующий хирургическим отделением больницы им. Н.А Семашко: «Мы лечим пациентов с коронавирусной инфекцией и с хирургическим заболеванием, что намного тяжелее. Оперировать в таком костюме 2 часа это тоже сложно».

Как раз в таком отделение и лежит семья Золотарёвых. Кстати, это первый случай, когда паре разрешили болезнь преодолевать в одной палате. С ковидом столкнулись тоже в первые, а Андрей и вовсе за свою жизнь ни разу не оказывался на больничной койке.



Андрей Золотарёв, пациент больницы им. Н. А. Семашко: «Мы попросились, чтобы нас вместе поселили, и это было исполнено, никаких вопросов. Очень здесь хорошо, начиная от приёмного покоя».

Пока с наплывом пациентов больница справляется, есть в наличие резервные койки. Медики уже знают врага в лицо, и оружие уже есть в виде вакцины, ну а камуфляж всем знаком: маска и перчатки. И в наших силах - бороться и победить.





Всеволод Трифонов



