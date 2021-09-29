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18:32, 29 сентября 2021 года Сегодня состоялось первое заседание депутатов Орловского облсовета нового VII созыва Корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер присутствовала на сессии.





В орловском заксобрании увеличилось представительство политических сил. Чуть больше половины депутатских кресел займут единороссы - 27 депутатов, КПРФ – 11, «Справедливая Россия» - 6. ЛДПР – 3. По одному депутатскому креслу у партий «Новые люди» и «Пенсионеров» и у самовыдвиженца. На первом заседании выбрали председателя облсовета нового созыва. На место спикера была предложена одна кандидатура - Леонида Музалевского. Решение о переизбрании его на третий срок депутаты принимали на повышенных тонах.

Против кандидатуры Музалевского выступали представители «Справедливой России». В итоге большинство парламентариев открытым голосованием доверили Леониду Музалевскому бразды правления. Согласно закону для назначения достаточно 26 голосов. Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Я готов конструктивно работать со всеми депутатами, потому что здесь мы можем на своих политических или депутатских мечах биться, но не надо забывать, что за нами, за нашими спинами стоят жители, которые ждут он нас решения, решения многих проблем». Многопартийность облсовета VII созыва - как гарант для всестороннего подхода к решению проблем и эффективной работе над ними. Михаил Вдовин, руководитель фракции «Единая Россия» в Орловском облсовете: «Твёрдая позиция фракции в том, что все социальные гарантии, которые были жителям даны, должны быть сохранены, несмотря на сложности с бюджетом. Необходимо разобраться со здравоохранением – очень много жалоб». Владислав Числов, руководитель фракции ЛДПР в Орловском облсовете: «Сейчас сложный период – и экономически сложный, и ковид бьет, но депутатский состав будет в полную силу работать, чтобы нашим людям жилось легче». Иван Дынкович, руководитель фракции КПРФ в Орловском облсовете: «Обязательства, которые взяты депутатами фракции КПРФ на встрече с избирателями, которых было тысячи, будут исполнены». Руслан Перелыгин, руководитель фракции «Справедливая Россия - за Правду» в Орловском облсовете: «Мы знаем, как нужно развивать на территории предпринимательское сообщество, как создавать рабочие места и, в первую очередь, в этом созыве мы планируем улучшить показатели Орловской области вместе с исполнительной властью». Иван Устинов, депутат от партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»: «Мы работать будем упорно, мы будем выполнять наказы избирателей, мы проехали всю область, знаем, что нам люди сказали, много интересного». Светлана Ковалёва, депутат от партии «Новые люди»: «Сейчас готовим предложения, которые непосредственно связаны со здравоохранением, чтобы простой гражданин мог пользоваться полисом ОМС в частной медицине». На сессии, открывающей VII созыв, обсудили и организационные вопросы: выбрали секретариат, комиссию по подсчёту голосов, регламентную группу. Основная работа - впереди. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Хочу выразить благодарность депутатам предыдущего созыва за продуктивную совместную работу, искреннее заинтересованность в благополучие малой родины, высокой ответственности перед людьми и своими избирателями. Вместе нам многое удалось сделать, но впереди еще много задач еще больше». В следующий раз депутаты соберутся уже в первых числах октября.





Анна Вайсергисер



