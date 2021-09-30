Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Орловский ковидный госпиталь наполняется пациентами. В реанимации те, кто не вакцинировался.





- Долгострой на улице Космонавтов в Орле обещают закончить уже в начале ноября. Вопрос сегодня обсуждали дольщики, представители власти и прокуратуры.



- Сегодня состоялось первое заседание депутатов Орловского облсовета нового VII созыва. Решение о переизбрании Леонида Музалевского на должность председателя принимали на повышенных тонах.





- На Орловщину пришло бабье лето. Орловцев ожидает целая неделя солнечной погоды без осадков.

