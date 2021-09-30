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19:05, 29 сентября 2021 года

На Орловщину пришло бабье лето

В регионе вновь зацвели одуванчики.


С сегодняшнего дня на Орловщине началась «вторая волна» бабьего лета. Как рассказал главный синоптик области, орловцев ожидает целая неделя солнечной погоды без осадков. 
 
Валерий Селихов, начальник Орловского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: «Как и ожидали, пришла вторая волна бабьего лета. На смену холодному южному циклону, который господствовал у нас несколько дней пришел антициклон с северо-востока с затоком теплого воздуха».
 
И, как символ возвращения лета, в Орле на газонах можно увидеть самый летний цветок - одуванчик.



Юлия Сабельникова
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