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19:05, 29 сентября 2021 года На Орловщину пришло бабье лето В регионе вновь зацвели одуванчики.





С сегодняшнего дня на Орловщине началась «вторая волна» бабьего лета. Как рассказал главный синоптик области, орловцев ожидает целая неделя солнечной погоды без осадков. Валерий Селихов, начальник Орловского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: «Как и ожидали, пришла вторая волна бабьего лета. На смену холодному южному циклону, который господствовал у нас несколько дней пришел антициклон с северо-востока с затоком теплого воздуха». И, как символ возвращения лета, в Орле на газонах можно увидеть самый летний цветок - одуванчик.





Юлия Сабельникова



