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20:06, 29 сентября 2021 года

Андрей Клычков рассказал о ходе строительства школы на улице Зеленина в Орле

Работы на объекте после перерыва были возобновлены в начале сентября.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своих сетевых аккаунтах рассказал о ходе строительства школы на улице Зеленина в Орле.
 
Андрей Клычков: «Как и обещал, продолжаю информировать о ходе строительства школы на 1225 мест по ул. Зеленина в городе Орле. Работы на объекте были возобновлены в начале сентября. На сегодняшний день удалось набрать хороший рабочий темп. На строительной площадке трудятся порядка 50 рабочих. Все понимают свою ответственность, а также важность и значимость этого объекта. Поэтому принято решение до конца недели завершить монтаж освещения, чтобы работы вести и в темное время суток. Из работ, которые уже выполнены, отмечу заливку подбетонка под полы техподполья, устройство арматурного каркаса и стеновой вертикальной опалубки. Начато устройство горизонтальной опалубки для заливки монолитного перекрытия. Завозятся все необходимые строительные материалы».
 
Как отметил глава региона, сроки сохраняются прежние – школу планируется сдать до конца следующего года.
 
Фото со страницы Андрея Клычкова



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