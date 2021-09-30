В Орловской области до конца октября продлены противоэпидемические ограничения

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20:45, 29 сентября 2021 года
В Орловской области до конца октября продлены противоэпидемические ограниченияО ситуации с распространением коронавируса в регионе рассказал губернатор Андрей Клычков.
В Орловской области до конца октября продлены санитарно-эпидемические ограничения, связанные с COVID-19. Суточное число заболевших уже некоторое время превышает отметку в 120+.
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губернатор Андрей Клычков заявил, что «волна ожидается достаточно серьёзная». Также возросло число госпитализаций и тяжёлых течений болезни – на ИВЛ находятся 67 человек. Из-за этого в октябре планируется развертывание 90 коек – по 45 мест в Покровской и Нарышкинской ЦРБ.
Параллельно продолжается прививочная кампания. В регионе вакцинировались 236,5 тысяч человек.
Артём Ежаков