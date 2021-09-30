В Орловской области до конца октября продлены противоэпидемические ограничения

О ситуации с распространением коронавируса в регионе рассказал губернатор Андрей Клычков.

В Орловской области до конца октября продлены санитарно-эпидемические ограничения, связанные с COVID-19. Суточное число заболевших уже некоторое время превышает отметку в 120+.





Во время сегодняшнего прямого эфира губернатор Андрей Клычков заявил, что «волна ожидается достаточно серьёзная». Также возросло число госпитализаций и тяжёлых течений болезни – на ИВЛ находятся 67 человек. Из-за этого в октябре планируется развертывание 90 коек – по 45 мест в Покровской и Нарышкинской ЦРБ.

Параллельно продолжается прививочная кампания. В регионе вакцинировались 236,5 тысяч человек.