четверг 30.09.2021 00:07:33 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

20:45, 29 сентября 2021 года

В Орловской области до конца октября продлены противоэпидемические ограничения

О ситуации с распространением коронавируса в регионе рассказал губернатор Андрей Клычков.


В Орловской области до конца октября продлены санитарно-эпидемические ограничения, связанные с COVID-19. Суточное число заболевших уже некоторое время превышает отметку в 120+. 
 
Во время сегодняшнего прямого эфира губернатор Андрей Клычков заявил, что «волна ожидается достаточно серьёзная». Также возросло число госпитализаций и тяжёлых течений болезни – на ИВЛ находятся 67 человек. Из-за этого в октябре планируется развертывание 90 коек – по 45 мест в Покровской и Нарышкинской ЦРБ.
 
Параллельно продолжается прививочная кампания. В регионе вакцинировались 236,5 тысяч человек.



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.