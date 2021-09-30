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22:10, 29 сентября 2021 года

В Орле больше 50 домов остаются без тепла

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире в Instagram.


В Орле без тепла остаётся 51 объект. Говоря о проблемах теплоснабжения, глава региона привёл в пример ситуации, когда рабочие и власть бессильны – тепло подано, но в квартире на верхнем этаже «завоздушивание», от которого надо избавиться, но хозяина или арендатора нет на месте. Тогда приходится ждать или искать собственников или временных жильцов помещения. 
 
Как отметил губернатор, раннее начало отопительного сезона позволило выявить аварийные участки.



Артём Ежаков
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