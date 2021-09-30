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22:20, 29 сентября 2021 года В других регионах завидуют прямым эфирам орловского губернатора Андрей Клычков рад продуктивному общению с жителями региона, которое длится уже второй год.







Сегодня во время общения Андрея Клычкова в соцсетях одна из зрительниц отметила, что прямой эфир губернатора всё больше похож на ток-шоу. Глава Орловщины отметил, что такому общению завидуют в других регионах. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Пошёл второй год нашего общения. Поменялись и содержание, и состав участников. Общаясь с коллегами из других регионов, я узнал, что многие нам завидуют, потому что многие темы, которые вы поднимаете, на следующий день становятся поручениями. Пусть и не все».





Артём Ежаков



