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13:30, 26 ноября 2021 года

В Орле взяли на карандаш несколько аварийных дорожных участков

Часть работ по снижению опасности уже проведена.


В Орле озвучили перечень аварийных дорожных участков. Его огласили на заседании городской комиссии по обеспечению БДД. Часть работ по снижению опасности в некоторых местах уже выполнена – речь идёт о перекрёстке Карачевского шоссе с ул. Васильевской, выезде с территорий поликлиники им. Боткина и магазина «Детский мир» на ул. Комсомольской, пересечении ул. Розы Люксембург и ул. Гагарина.

На аварийно-опасных перекрёстках областной столицы дежурили порядка 15 экипажей УГИБДД. Результатом их работы стало пресечение 118 нарушений ПДД. Как правило, они касались приоритета проезда, светофорного движения и т.д.

На карандаш взято ещё несколько потенциально аварийных объектов. В 2022 году их панируется обезопасить. В этот список вошли: ул. Мостовая – ул. Царёв Брод, пересечение ул. Салтыкова-Щедрина и ул. Тургенева, ул. Комсомольская, 234 (автовокзал), а также Московское шоссе, 182 ,106 и ул. Черкасская, 75.

Общее число ДТП в Орле в 2021 году снизилось на 5%. Всего их было 231. Также на 7% уменьшилось число пострадавших – 295. Статистика смертей осталась на прежнем уровне – 9 погибших.


Артём Ежаков
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