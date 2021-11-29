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14:00, 26 ноября 2021 года 8 орловцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки В регионе зафиксировано 323 новых случая заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 26 ноября, за последние сутки в Орловской области выявлено 323 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 62 078).



Накануне выписано 215 орловцев (всего – 49 864). От последствий болезни скончались 1 268 жителей региона (+8 летальных исходов).





Артём Ежаков



