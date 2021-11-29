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13:00, 26 ноября 2021 года МУП «ТТП» города Орла выделено 86 миллионов рублей Соответствующее решение принято на сессии городского совета. Его председатель Василий Новиков напомнил, что вскоре снова потребуются деньги.





На сегодняшней сессии городского совета было принято решение выделить на нужды МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» 86 миллионов рублей. Его общая задолженность перевалила за четверть миллиарда. Энергетики и лизинговые компании готовы отозвать иски к «ТТП» в обмен на погашение части долга. Искать дополнительное финансирование депутаты будут уже в новом году.

«В январе снова будем считать – сколько дать ТТП, чтобы не допустить банкротства. В декабре нам предстоит формировать бюджет 2022 года. В нем потребуется сразу просчитывать необходимые меры поддержки Трамвайно-троллейбусного предприятия», – заявил председатель горсовета Василий Новиков. Также на заседании прозвучало, что вскоре ТТП должен получить новые машины. Помимо этого, планируется строительство разворотного трамвайного кольца в районе площади Ермолова. Всё это, как ожидается, повысит выручку предприятия.





Артём Ежаков



