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15:25, 26 ноября 2021 года Городской совет принял проект бюджета Орла на 2022 год Казна получается сбалансированной.





Депутаты городского совета во время сегодняшней сессии приняли проект казны Орла на 2022 год, а также на плановый период 2023 и 2024 годов. Доходы и расходы бюджета в одобренном документе одинаковы – почти 3 млрд 996 млн рублей.



Утверждённый размер бюджета ещё возможно исправить. В частности, одна из фракций настаивает на включении в проект ряда важных социальных обязательств. Также ему предстоит пройти публичные слушания.



Бюджеты на 2023 и 2024 годы пока приняты профицитными – плюс 50 млн рублей и 16,5 млн рублей соответственно.



Параллельно на сегодняшнем заседании депутаты распределили 150 миллионов рублей, выделенных из областной казны. 86 млн рублей получит МУП «ТТП». Ещё 30 млн пойдут на исполнение судебных решений – это в основном покупка жилья для переселенцев из аварийных домов. 23 млн суммарно потратят на зарплату педагогам допобразования, культурным работникам, а также сотрудникам муниципальных органов и казённых учреждений.





Артём Ежаков



