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Главная » Новости

16:05, 26 ноября 2021 года

Ещё 29 экс-работников «Орловского мелькомбината» получили зарплату после вмешательства прокуратуры

Сумма выплаченной задолженности превысила 1,6 млн рублей.


Прокуратура Железнодорожного района областной столицы внесла представление конкурсному управляющему обанкротившегося «Орловского мелькомбината». Оно касалось выплаты заработной платы 29 бывшим сотрудникам предприятия. Задолженность в размере более чем 1,6 млн рублей была полностью погашена. С учётом этого, при участии прокуратуры экс-мукомолам выплатили уже свыше 3,8 млн рублей.


Артём Ежаков
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