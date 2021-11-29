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16:04, 26 ноября 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».


- Что такое медотвод от вакцинации, кто может претендовать на него, и как его получить? Ответы – в выпуске.

- Соединить два мира - в жизни и на сцене. Как педагог из Орла учит дружить обычных детей с особенными?

- Чтобы пятница не стала «чёрной» для вашего кошелька: как тратить с умом, и стоит ли доверять большим скидкам?

- Действительно ли под Орлом появился приют-живодёрня? Мы побывали на месте и расскажем, что выяснили.

- Обращения губернатору продолжают поступать. Вопросы принимают до 29 ноября.

- Спела так, что покорила жюри. Орловчанка добилась успехов в борьбе за звание лучшей студентки страны.


Вести-Орёл
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