Главная » Новости



16:04, 26 ноября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Что такое медотвод от вакцинации, кто может претендовать на него, и как его получить? Ответы – в выпуске.



- Соединить два мира - в жизни и на сцене. Как педагог из Орла учит дружить обычных детей с особенными?



- Чтобы пятница не стала «чёрной» для вашего кошелька: как тратить с умом, и стоит ли доверять большим скидкам?



- Действительно ли под Орлом появился приют-живодёрня? Мы побывали на месте и расскажем, что выяснили.



- Обращения губернатору продолжают поступать. Вопросы принимают до 29 ноября.



- Спела так, что покорила жюри. Орловчанка добилась успехов в борьбе за звание лучшей студентки страны.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



