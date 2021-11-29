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16:10, 26 ноября 2021 года Инесса Ершова: «Человек должен уметь сострадать» Орловский педагог Инесса Ершова стала финалисткой конкурса «Сердце отдаю детям». Но эта победа для неё не главное. Педагогу важно каждый день давать ребятам почувствовать себя совершенно обычными детьми и помочь им адаптироваться через творчество.





То, что работать с особыми детьми и ставить с ними спектакли будет нелегко, Инесса Ершова знала заранее. Тем не менее, педагог уже много лет своё сердце, а также знания, эмоции и энергию отдает детям с ментальными нарушениями.



Работала и в доме творчества, где вела театральную студию «Волшебный остров», и в центре реабилитации, где занималась с детьми-инвалидами. Затем возникло желание объединить своих учеников.



Инклюзивная студия работает уже три года и за это время поставили три спектакля, репетируют четвёртый – «Цветик-семицветик». Сказка о дружбе девочки Жени с мальчиком, который не может ходить, невероятно подходит для инклюзивной студии. Как в сказке исполнилось последнее желании Жени, так и в этой студии исполняются мечты. И для руководителя это вовсе не выход в финал конкурса «Сердце отдаю детям», где она рассказала о своей работе, а нечто большее.



Инесса Ершова, педагог дополнительного образования, финалист конкурса «Сердце отдаю детям»: «Мы особым ребятам помогаем выйти на сцену, собрать внимание, а они нашим ребятам помогают становиться людьми, потому что человек должен уметь сострадать, уметь любить и должен быть милосердным, и вот для меня как для педагога это очень важно».

Сказку «Цветик-семицветик» зрители увидят в конце этого учебного года.





Татьяна Тимохина



