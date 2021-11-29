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16:39, 26 ноября 2021 года В Орле поставят точку в деле о братоубийстве 35-летнему мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.





В Заводской районный суд для рассмотрения по существу передали уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему старшему брату. Он скончался в больнице от последствий ножевого ранения в живот, – сообщили в СК и прокуратуре.



Братья поссорились, выпивая на отцовской даче в компании друг друга. Внезапная неприязнь побудила мужчину схватиться за нож. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.





Артём Ежаков



