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16:39, 26 ноября 2021 года Маршрут троллейбуса № 1 вернулся в Северный район Орла Из-за упавшего в минувшую субботу дерева электротранспорт доезжал до железнодорожного вокзала.





Троллейбус № 1 вновь вернулся на полноценный маршрут и теперь доезжает до конечной остановки – «Санаторий «Лесной». Об этом сообщает сайт мэрии Орла. Из-за упавшего в минувшую субботу дерева и повреждения контактной сети электротранспорт доезжал до железнодорожного вокзала.





Артём Ежаков



