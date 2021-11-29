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16:40, 26 ноября 2021 года В Орле жильцы трёх домов по пер. Артельному до восьми вечера остались без холодной воды Об этом сообщает сайт городской администрации.





В Орле 1 750 жильцов пер. Артельного из-за течи водопровода до восьми вечера остались без холодной воды. Речь идёт о домах № 4, 8 и 10. Аварию уже устраняют специалисты. «Орёлводоканал» организовал подвоз воды.





Артём Ежаков



