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17:07, 26 ноября 2021 года В Орле оштрафовали организатора митинга против QR-кодов Решением суда он заплатит 30 тысяч рублей.





Заводской районный суд Орла на 30 тысяч рублей оштрафовал организатора митинга против внедрения QR-кодов, прошедшего 13 ноября у памятника Ивану Грозному. Мужчину наказали за организацию и проведение несогласованного массового мероприятия. Сам он с этим не согласился. Вердикт не вступил в законную силу и может быть обжалован.





Артём Ежаков



