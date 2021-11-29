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17:32, 26 ноября 2021 года

Лишь один подрядчик вовремя сдал дворовый ремонт в Орле

Сумма взысканий с проштрафившихся компаний превысила миллион рублей.


ООО «Асфальтоукладчик» стало единственным в этом году подрядчиком, вовремя завершившим дворовый ремонт в Орле. Об этом сообщил мэр Юрий Парахин. Остальным компаниям назначено чуть больше миллиона рублей штрафов. 700 тысяч бюджет областной столицы уже получил.

Основные работы по дворовому ремонту в 2021-м уже завершены. Некоторые подрядчики сейчас устраняют замечания. В следующем году будет облагорожено 32 территории. У их жильцов будет выбор между асфальтовым и плиточным покрытием во дворах. Первый вариант предпочли жители 6 домов.

Для дворов, отремонтированных в 2022 году, гарантийный срок увеличится с 5 лет до 7.

фото из соцсетей




Артём Ежаков
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