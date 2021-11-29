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19:27, 26 ноября 2021 года Автомобиль становится роскошью? Орловцам, желающим приобрести автомобиль, мало того что приходится платить большую цену, нужно ещё и ждать, пока салон отдаст машину. Что говорят по этому поводу автодилеры, и стоит ли ожидать снижения цен, узнал корреспондент ГТРК «Орёл» Всеволод Трифонов.





Дефицит машин превратил рынок покупателя в рынок продавца. Если раньше дилеры конкурировали между собой, то теперь уже клиент борется за товар. С 2020 года цены на авто повышаются регулярно - причём у разных брендов это уже случалось за год не раз.



Что имеем на сегодня? Цена относительно средней стоимости нового авто на октябрь - это 873 тысячи рублей. В расчёт берутся самые ходовые модели среднего класса. Чешский бренд в России поднял ценник на 70-90 тысяч. Российский производитель на 60-80. Немецкий тоже на уровне 6 процентов. Французский популярный автомобиль в рублях подрос на 56 тысяч. И это без учёта комплектующих. Покупатели в недоумении. Первое что им приходит в голову - всему виной коронавирус.



Светлана свой автомобиль покупала в начале года и, как признается, сорвала джекпот: всего две недели пришлось подождать, чтобы сесть за новенький внедорожник.



Светлана Нарышкина, жительница г. Орла: «Моя знакомая, когда пришла в этот же салон и заказала такую же машину, ей уже сказали, что машина приедет через 3-4 месяца, и цена будет не фиксированная».

И не факт, что автомобиль всё это время долго едет с завода. Возможно, он давно был в Орле. Парковки у автосалонов не пустуют, но у каждой машины уже есть свой хозяин. Это условие дилера. На смену одной машине приходит другая - для того чтобы площадка не оставалась пустой.



В дилерском центре рядом с машиной находится стенд, на нём написано, что авто уже куплено. По факту это выставочный экземпляр. Вся проблема из-за того, что многие страны вводят ограничения. Сильно подпрыгнул спрос на допоборудование. И крупные мировые производители просто не справляются с таким спросом.



Владимир Черевань, директор дилерского автомобильного центра: «Каждый автомобиль оборудован системой ABS. Сертифицированную систему изготавливает одна фирма, а комплектующие делают в Малайзии, а Малайзия из-за коронавируса стояла».

В дилерском центре признаются: сегодня спрос выше предложения. Но не понятно, где находится предел прочности покупателей. Если люди скажут – «всё, хватит, не будем покупать по таким ценам», можно предположить что и вовсе допоборудование уберут из автомобилей, и его будут продавать отдельно. И такой ситуации боятся все. Планы - как избавится от проблемы - есть, однако они долгоиграющие.



Максим Петров, и.о. руководителя департамента промышленности и торговли Орловской области: «Здесь примером можно привести новое предприятие для Орловской области, которое разместится в следующем году в особой экономической зоне. Оно будет выпускать модули телематики. Это модуль, который выполняет много функций внутри автомобиля, в частности, он будет связывать телефон с авто, ГЛОНАССом и так далее».

С подержанными авто ситуация ещё интереснее. По данным аналитического агентства, цена увеличилась на 44%, в рублях - 267 тысяч. И представьте себе - берут. Активизировались перекупщики. В борьбу с ними вступил интернет, а точнее блогеры. Они предлагают автоподбор. Ищут варианты и предлагают подписчикам, а также рассказывают, как вести себя с навязчивым продавцом.



Но чаще всего люди выбирают дилерские услуги. Машины расходятся, как горячие пирожки, и людям уже приходится брать не то, что хотят, а то, что есть.



По прогнозам экспертов, в 2022 году рост цен на автомобили увеличится ещё на 20 процентов.





Всеволод Трифонов



