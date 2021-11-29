Главная » Новости



21:00, 26 ноября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Спрос превышает предложение. Пандемия заметно подняла цены на авто и увеличила срок ожидания.



- В Орле планируют возродить яблоневый сад в самом центре города.



- Под защитой «Спутника». Сегодня в регион поступило 2400 доз вакцины.



- На финишной прямой. В Орле совсем скоро малыши будут праздновать новоселье.



- Сегодня гимнастки боролись за призы Юлии Бравиковой.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



