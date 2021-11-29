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9:39, 28 ноября 2021 года Что в мусоре тебе моём? В Орле уже появилась площадка из переработанных пластиковых бутылок, а собранная макулатура помогает детям с особенностями здоровья.





Дефицит бумаги в СССР стал той самой движущей силой для начала переработки. Сбор макулатуры перешел в ранг государственной задачи. Одно из решений - пионеры. Мотивация для школьников - спасти дерево. Помогал и дух соревнования. Минимум два раза в год ученики массово сдавали макулатуру.



Наталья Иончева, жительница г. Орла, заслуженный учитель РФ: «Дети иногда уносили книги из дома, пока родители не видели, не знали, и были такие случаи, когда родители приходили и говорили: «Вы понимаете, что это издание раритетное, начала 20-го века, мне досталось от бабушки». Были папы, которые прибегали и говорили: «Да у меня там вся заначка».

Заинтересовать взрослых было куда сложнее. Поскольку СССР носил титул самой читающей страны, на это и сделали упор. Взрослые боролись за шанс приобрести дефицитную книгу.



Наталья Иончева, жительница г. Орла, заслуженный учитель РФ: «Одну из таких книг мы с мужем и купили, сдав 20 килограммов макулатуры».

Сейчас книгой не удивить, как и не заманить спасением деревьев школьников. Современное поколение греет мысль, что ты помог человеку! На отзыв в соцсетях о сборе макулатуры орловцы откликаются в том случае, если средства направляют на благотворительность.



Светлана Блинникова, куратор экопроекта «Второй шанс»: «Нашим проектом собрано макулатуры на сумму 8,5 тысяч рублей, и эти средства переданы детям с ограниченными возможностями здоровья».

На вторую жизнь может рассчитывать и пластик. Собрал, сдал, и вот - новый детский городок, созданный из переработанных пластиковых бутылок. В России подобных детских площадок из вторсырья - пять.



В Орле такая детская площадка находится по адресу Трудовые Резервы, 40. Для того чтоб сделать забор, песочницу, лавочки, урны и покрытие, понадобилось больше 4 тонн вторичного сырья или 105 тысяч пластиковых бутылок. Уникальный детский городок прошёл проверку на безопасность.



То, что раньше закапывали в землю, сейчас можно переработать. 70% всех отходов, которые поступают на мусоросортировочный комплекс в Орле, обретают новую форму. Сначала пластиковые бутылки отправляют на мойку, затем их превращают в гранулы, из которых впоследствии сделают трубы, коврики, ящики и многое другое.



Утилизируют и старые покрышки. Из них нарезают чипсы и отправляют на переработку.



Собирают в пунктах приёма и металлолом. Сдавая его, можно получить хорошую прибавку к зарплате. На бумаге и пластике так не заработать. Но при сборе металла нужно соблюдать закон. Иначе можно стать фигурантом уголовного дела. Житель Орловского района проведёт 9 месяцев в колонии строгого режима - сдал крышку люка от водопровода. Здесь сыграли свою роль приёмщики-нелегалы. Борьба с ними ведётся, но их пока не победили.



В переработке остро стоит вопрос сознательности. Когда проще собрать и отнести в бак, а не отсортировать - с пользой для планеты и окружающих.



Антон Яремкив, главный инженер АО «Экосити»: «У жителей должна быть культура отношения к мусору. Нельзя выбрасывать мусор, полностью смешанный. Это получаются помои. При грамотном разделении мусора наше население будет облегчать и нам работу для дальнейшей переработки и сортировки, и для себя - очищая наши улицы».

Именно поэтому здесь нужен педантичный подход. Ритуалу - найти, отсортировать, а порой и помыть - обучать стоит с детства.





Анна Вайсергисер



