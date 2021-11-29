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10:41, 28 ноября 2021 года

Из чего сложить для себя мозаику счастья?

Как обрести гармонию с миром, и удаётся ли это орловцам, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Опанасюк.


Даже в сложное пандемийное время можно думать о собственном счастье и искать к нему пути.

Счастливая мама, бизнес-леди, спортсменка и красавица. Вот только в последнее время орловчанка Кристина Збинякова стала замечать, что привычный и комфортный режим жизни - «сделать срочно» - перестал для неё быть синонимом успеха.

Кристина Збинякова, жительница г. Орла: «Реалии современного мира диктуют нам постоянную гонку, огромное количество информации, возможностей, которые хочется реализовать в жизни, но не всегда получается, и каждый задается вопросом: а счастлив ли я здесь и сейчас?».

Убедившись, что с переменами откладывать не стоит, девушка приняла для себя смелое решение - из квартиры переехала в частный дом, на радость своей дочки. Общаясь с семилетней Аней, сомнений не возникает, это было верное решение.

Аня, дочь Кристины Збиняковой: «Надо радоваться тому, что светит солнце, и что все здоровы».

Кристина Збинякова, жительница г. Орла: «Утро начинается с восхода, заканчивается закатом, вокруг никого, тишина, и, возвращаясь в этот покой, ты понимаешь, что вот она жизнь здесь и сейчас».

Ощутить такое умиротворение хотя бы ненадолго может не каждый. В современном мире всё больше людей страдают синдромом менеджера и зачастую жалуются на выгорание. Психотерапевт Денис Юдин подчеркивает: если не хотите «перегореть» в гонке за перфекционизмом и желанием подстроиться под темп жизни, хвалите себя!

Денис Юдин, психотерапевт: «Нужно чаще говорить себе: «Я молодец, я справился, я смог сделать то, что запланировал», и в то же время ты можешь уделить внимание чему-то, что доставляет тебе удовольствие, например, попить кофе с друзьями, это может быть хобби, которое позволит оказать самоподкрепление».

В топе самоподкреплений уже давно первое место занимает физическая активность. Хотите выйти из зоны комфорта и освежиться, отправляйтесь на тренировку в зал. Одно из полезных упражнений – повисеть вниз головой: так и позвоночник вытягивается, и мысли приходят в правильное русло.

Анастасия Хохлова, тренер по стретчингу: «Непривычные положения тела формируют новые нейронные связи, и человек, выходя после тренировки, становится буквально другим человеком».

А вот у режиссера нашей телерадиокомпании Бориса Ляхова есть свой секрет «перезарядки». Уже больше двух десятков лет он коллекционирует новогодние игрушки - от привычного Деда Мороза до японской красавицы.

Борис Ляхов, режиссер ГТРК «Орёл»: «Это, казалось бы, такое увлечение - детское и банальное, но, на самом деле, когда рассматриваешь эти фигуры, то расслабляешься каким-то образом и успокаиваешься».

А ведь расслабиться порой бывает не так-то просто. Сколько времени в течение дня вы уделяете именно себе? Затрудняетесь ответить? Психотерапевты советуют начать с малого,10-15 минут вполне достаточно.

Денис Юдин, психотерапевт: «Просто посидеть в тишине, без телефона, без общения, без разговоров. Это время хорошо подойдёт для медитации. Медитация это концентрация внимания на чём-либо, прежде всего, на своих внутренних психических процессах».

Для какого-то такой медитацией может стать посещение храма. Вот только иногда человек не сразу осознает, насколько ему это необходимо.

Сергий Гаврюшин, протоиерей, клирик Богоявленского собора г. Орла: «Наверно, осознает, когда выходит из храма. Даже если минутку в храме побыл, помолился, выходишь другим человеком, и тогда понимаешь - вот, чего мне не хватало».

Мы спросили орловцев, чувствуют ли они себя счастливыми, и что дарит им ощущение счастья. Многие отвечали, что счастливы, потому что есть дети и внуки, что есть любимая работа и со здоровьем всё в порядке, а кому-то нужно, чтобы почаще солнышко светило.

Впереди самый замечательный праздник – Новый год. Можно загадать желание быть счастливым, а можно – подарить радость и счастье окружающим.


Юлия Опанасюк
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