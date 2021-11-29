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10:00, 28 ноября 2021 года Орёл внёс свой вклад в вакцинацию против опасных болезней В конце XIX века в Орле начали производить вакцину против оспы. Как это произошло, и кто такой Семён Живописцев? Сколько готовы были заплатить за прививку от оспы, и каким способом её делали? Ответы – у корреспондента ГТРК «Орёл» Юлии Сулим.





Полтора века назад, как и сегодня, вопрос вакцинации в России стоял очень остро. В Орле тогда существовала собственная лаборатория по производству вакцины от оспы. Прививки были платными, делали не уколы, а надрезы - при помощи специального прибора. Подобный инструмент, а также пробирка для хранения вакцины хранятся в экспозиции Орловского краеведческого музея.



Человечество знакомо с оспой как минимум три тысячи лет и только в 20 веке эта болезнь унесла 300 миллионов жизней. Очень заразная вирусная инфекция характеризовалась тяжелым течением, лихорадкой, сыпью. В 40% случаев исход этой болезни был летальным.



Елена Ашихмина, кандидат филологических наук, преподаватель Орловского колледжа культуры и искусств: «То, что прививались цари, прививались помещики, это было совершенно ясно, потому что оспа, если начиналась эпидемия, а в Орловской губернии они случались периодически в XIX веке, она уносила не привитых по 40-50 тысяч человек в год - только в одной Орловской губернии».

Кстати, первой в России от оспы ещё в 18 веке привилась императрица Екатерина II вместе с сыном. Так она хотела доказать своим подданным, что вакцинация - единственный способ избежать эпидемий.



В истории Орла эпидемии тоже были, и не раз. Но в конце 19 века в нашем городе появился человек, который создал целую лабораторию по производству вакцины от оспы, Семён Живописцев.



Комсомольская, 41. Самый центр Орла. Сейчас здесь находятся сразу несколько корпусов Орловского госуниверситета. Полтора столетия назад на этом месте находилась усадьба Семёна Живописцева, а в ней - настоящая лаборатория по производству вакцины от оспы, аналогов которой в России тогда не было.



Кирпичное полутораэтажное здание некоторые орловцы помнят до сих пор. Здесь трудились 40 человек, которые готовили вакцину. Оборудование в Орёл привезли из Японии. А спрос на неё был огромен.



Ирина Сосновская, кандидат исторических наук, главный специалист Государственного архива Орловской области: «Во время Первой мировой войны, в 1915 году Живописцев поставлял до 5 миллионов доз своей вакцины на фронт. Это делалось бесплатно».

Десятки городов России: Москва, Санкт-Петербург, Одесса, Харьков и Минск, а еще страны Европы и Азии закупали вакцину Живописцева. Стоимость варьировалась от 10 копеек до рубля - в зависимости от количества доз. Необычным был и метод производства.



Елена Ашихмина, кандидат филологических наук: «Под Орлом Живописцев купил землю, 47 гектаров. Там выращивали телят, которых пасли, очень хорошо кормили, и на основе сыворотки делали оспенный детрит. Это было благое дело, потому что масса народа была не привита».

Оспенный телятник в Орле работал 30 лет. Однако после революции был национализирован. Живописцев продолжал бороться за вакцинацию. Но возродить производство у него не вышло.



Ирина Сосновская, кандидат исторических наук, главный специалист Государственного архива Орловской области: «Он обращался в органы местной власти с очень большой тревогой, что население, включая детей, будет не привито и будет заболевать».

Дело Живописцева продолжилось, несмотря ни на что. На базе орловской лаборатории в Москве был открыт государственный оспенный институт. И именно благодаря тотальной вакцинации удалось остановить вспышку черной оспы в середине 20 века в Москве. И кстати, именно вакцинация помогла снизить смертность от оспы с 40 процентов случаев до двух.





Юлия Сулим



