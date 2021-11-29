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7:46, 28 ноября 2021 года Андрей Клычков: «Хочу выразить признательность всем мамам» Губернатор Орловской области поздравил орловчанок с Днём матери





Уважаемые жители Орловской области!



Поздравляю вас с Днём матери!

По традиции в последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается этот замечательный праздник, посвящённый самому родному для каждого из нас человеку. Ничего не жалея для детей, матери без остатка отдают их воспитанию все свои силы, вкладывают в них душу и тепло сердец. Все заветные мечты и надежды матерей связаны с благополучным будущим детей, и с такой же любовью и теплом они относятся к своим внукам. Самые нежные и трепетные чувства мы испытываем по отношению к маме, и сколько бы ни делали для неё в ответ – всегда будем оставаться в неоплатном долгу.



Очень важно, что в нашей стране в последнее время всё большее значение придаётся вопросам укрепления и развития института семьи, поддержки материнства, отцовства и детства. Эти идеи находят своё зримое воплощение в масштабных национальных проектах, других государственных программах, в работе федеральной и региональной власти, действиях органов власти местного самоуправления и общественных институтов. Правительство Орловской области продолжает реализацию комплекса мер в сфере демографии, социальной защиты, помощи различным категориям семей с детьми, детям-сиротам. Многим категориям семей оказываются различные виды социальной поддержки, для этих же целей создан центр комплексной помощи – Семейный МФЦ. Строятся детские сады и школы, детские площадки и целые парки.



Хочу выразить признательность всем мамам и всем семьям, воспитывающим детей, в том числе приёмных. Кстати, в регионе с каждым годом становится больше многодетных семей, сегодня их уже почти восемь тысяч.



Дорогие мамы! Пусть ваши дети и все близкие как можно чаще радуют вас своими достижениями и успехами. Искренне желаю вам счастья, крепкого здоровья, мира и благополучия, всего самого доброго!



А.Е. Клычков.

Губернатор Орловской области.





Орловское Информбюро



