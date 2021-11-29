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6:47, 28 ноября 2021 года

Сегодня в России отмечают День матери

Этот праздник отмечается в последнее воскресенье ноября.


День матери в России учредили в 1998 году. Целью праздника является напоминание о важной роли матери в жизни каждого человека. И хотя День матери в России праздник молодой, он уже обрел свои традициями. У него появился свой символ — незабудка.

Этот праздник полюбился россиянам. Дети с радостью рисуют открытки и мастерят поделки, пишут стихи и сочиняют песни, чтобы порадовать своих мам.

В преддверии праздника организуются различные мероприятия – в школах, детских садах, представители разных ветвей власти чествуют женщин. Особое внимание уделяется многодетным семьям.

На минувшей недели в Орле в театре кукол состоялся праздник, участниками которого стали дети, находящиеся под опекой, и из приёмных семей, а также их мамы.


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