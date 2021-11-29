Главная » Новости



5:48, 28 ноября 2021 года 28 ноября мобильная вакцинация от COVID-19 организована во всех районах Орла В передвижных прививочных пунктах и стационарных кабинетах можно получить оба компонента вакцины без предварительной записи.





28 ноября вакцинация от коронавируса организована во всех районах Орла. Медики примут пациентов по адресам: ул. Московская, д. 67 (ТЦ «Европа»), ул. Тургенева, д. 42 (около ТЦ «Водолей»), ул. Металлургов, д. 17 к. 1 (около ТЦ «Европа»). Время работы: с 9:00 до 16:00.



Также прививочные пункты доступны сегодня в МФЦ (ул. Ленина, д. 1) и в Фундаментальной библиотеке ОГУ им. Тургенева (Каменская площадь, 1). Время работы: с 9:00 до 16:00. Ежедневно с 12:00 до 19:00 работает пункт вакцинации в ТМК «ГРИНН» (Кромское шоссе, д. 4, перед магазином «М-Видео»).



Во всех указанных прививочных пунктах без предварительной записи можно получить оба компонента вакцины. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации). Перед процедурой пациентов осматривает врач.





Артём Ежаков



