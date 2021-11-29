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10:49, 27 ноября 2021 года Почти 9,5 тыс. орловских студентов вакцинировались от COVID-19 Эту статистику озвучил и.о. главы регионального департамента образования Алексей Карлов на заседании оперштаба по недопущению завоза и распространения коронавируса.





В Орловской области вакцинацию от COVID-19 прошли 9 459 студентов. 7 988 человек – это учащиеся вузов, также привит 1 471 студент техникумов и колледжей. В процентном соотношении это 60,4% и 47,7% от всех допущенных к процедуре соответственно.



Также вакцинацию проходят работники сферы образования. Прививку получили 20 360 специалистов. Это 88,5% от их общего числа.



Эту статистику озвучил и.о. главы регионального департамента образования Алексей Карлов на заседании оперштаба по недопущению завоза и распространения коронавируса.





Артём Ежаков



