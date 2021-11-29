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8:50, 27 ноября 2021 года Мусор – в дело Что можно сделать из переработанного пластика? Смотрите большой репортаж в итоговой программе «Вести – Орел».





Брошенная пластиковая бутылка может пролежать тысячу лет. А ведь её можно повторно пустить в дело - с пользой для планеты и выгодой для окружающих!

В Орле дети уже играют на площадке из переработанного пластика. Подобных по всей стране пять. Кстати, чтобы сделать орловскую площадку, понадобилось 105 тысяч пластиковых бутылок.



Кстати, в Советском Союзе, серьёзно относились к сбору макулатуры. Пионеры соревновались, кто больше принесёт ненужных журналов и газет. Почему сейчас орловцам проще выкинуть мусор в контейнер, а не отсортировать его. Интересно? Смотрите большой репортаж в итоговой программе «Вести – Орёл» - в воскресенье в 8:00 на телеканале «Россия».





Вести-Орёл



