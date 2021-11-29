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9:51, 27 ноября 2021 года Вакцинация. Какое отношение к ней имел Орёл в конце XIX века? Немного истории – в итоговой программе «Вести-Орёл».





Вакцинацию против различных болезней начали применять давно. Орёл тоже внёс свой вклад в этот способ предотвращения распространения опасных заболеваний.



В конце XIX века в Орле начали производить вакцину против оспы. Как это произошло, и кто такой Семён Живописцев? Сколько готовы были заплатить за прививку от оспы, и каким способом её делали? Ответы в воскресной программе «Вести-Орёл». Смотрите в 8:00 на телеканале Россия.





Вести-Орёл



