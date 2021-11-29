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7:51, 27 ноября 2021 года 27 ноября мобильная вакцинация от COVID-19 организована в Советском и Заводском районах Орла В передвижных прививочных пунктах и стационарных кабинетах можно получить оба компонента вакцины без предварительной записи.





27 ноября вакцинация от коронавируса организована в Советском и Заводском районах Орла. Медики примут пациентов по адресам: ул. Тургенева, д. 42 (около ТЦ «Водолей»), ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала, 2 этаж). Время работы: с 9:00 до 16:00.



Также прививочные пункты доступны сегодня в МФЦ (ул. Ленина, д. 1) и в Фундаментальной библиотеке ОГУ им. Тургенева (Каменская площадь, 1). Время работы: с 9:00 до 20:00. Ежедневно с 12:00 до 19:00 работает пункт вакцинации в ТМК «ГРИНН» (Кромское шоссе, д. 4, перед магазином «М-Видео»).



Во всех указанных прививочных пунктах без предварительной записи можно получить оба компонента вакцины. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации). Перед процедурой пациентов осматривает врач.





Артём Ежаков



