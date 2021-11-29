понедельник 29.11.2021 10:58:06 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

12:04, 27 ноября 2021 года

Получить QR-код по уровню антител смогут орловцы с титром от 500 ед. и выше

Он будет действовать на протяжении трёх месяцев.


QR-код по уровню антител в Орловской области будет выдаваться гражданам с титром от 500 и выше. Этот показатель утверждён региональным департаментом здравоохранения. Получить такой цифровой сертификат можно с 1 декабря. Его действие будет распространяться исключительно на Орловщину.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Поскольку, по мнению экспертов, титр антител IgG к COVID-19 на уровне 500 единиц (ВАU/мл) и выше имеет фактор защиты человека от заражения коронавирусом, именно это значение будет принято за основу при получении QR-кода. Срок действия QR-кода составит 3 месяца со дня его формирования».
Механизм получения QR-кода по уровню антител:
• С 1 декабря обратиться для сдачи теста в любую лабораторию, включённую в перечень медорганизаций, осуществляющих выдачу QR-кодов пациентам с высоким уровнем антител. Их список будет позднее опубликован на сайте облздрава и облправительства;

• При условии достаточно высокого титра лаборатория самостоятельно внесёт данные пациента в региональный регистр в течение дня;

• QR-код придёт на электронную почту пациента. Также бумажный сертификат можно будет забрать в лаборатории, где был сдан анализ.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.