Главная » Новости



12:04, 27 ноября 2021 года Получить QR-код по уровню антител смогут орловцы с титром от 500 ед. и выше Он будет действовать на протяжении трёх месяцев.





QR-код по уровню антител в Орловской области будет выдаваться гражданам с титром от 500 и выше. Этот показатель утверждён региональным департаментом здравоохранения. Получить такой цифровой сертификат можно с 1 декабря. Его действие будет распространяться исключительно на Орловщину. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Поскольку, по мнению экспертов, титр антител IgG к COVID-19 на уровне 500 единиц (ВАU/мл) и выше имеет фактор защиты человека от заражения коронавирусом, именно это значение будет принято за основу при получении QR-кода. Срок действия QR-кода составит 3 месяца со дня его формирования». Механизм получения QR-кода по уровню антител:



• С 1 декабря обратиться для сдачи теста в любую лабораторию, включённую в перечень медорганизаций, осуществляющих выдачу QR-кодов пациентам с высоким уровнем антител. Их список будет позднее опубликован на сайте облздрава и облправительства;



• При условии достаточно высокого титра лаборатория самостоятельно внесёт данные пациента в региональный регистр в течение дня;



• QR-код придёт на электронную почту пациента. Также бумажный сертификат можно будет забрать в лаборатории, где был сдан анализ.





Артём Ежаков



