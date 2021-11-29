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12:45, 27 ноября 2021 года Орловщина получила военную мобильную установку для выработки кислорода Она способна вырабатывать до 800 килограмм газа в сутки.





Специалисты военного клинического госпиталя ЗВО доставили в орловскую больницу им. Боткина мобильную установку для выработки сжиженного медицинского кислорода, способную производить, хранить, доставлять и распределять до 800 килограмм этого газа в сутки, – сообщает сайт Минобороны. О такого рода помощи попросило региональное правительство.



Оборудование и обслуживающий состав передислоцированы из города Пушкин.



Фото с сайта Минобороны РФ





Артём Ежаков



