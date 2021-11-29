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13:45, 27 ноября 2021 года 8 орловцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки В регионе зафиксировано 315 новых случаев заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 27 ноября, за последние сутки в Орловской области выявлено 315 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 62 393). Кривая заболеваемости пошла на спад с 21 ноября.



Накануне выписан 221 орловец (всего – 50 085). От последствий болезни скончались 1 276 жителей региона (+8 летальных исходов).





Артём Ежаков



