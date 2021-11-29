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12:58, 27 ноября 2021 года Орловцы продолжают задавать вопросы губернатору в преддверии прямой линии Среди наиболее популярных тем обращений остаются медицина, дороги и благоустройство.





Орловцы продолжают задавать вопросы губернатору в преддверии прямой линии. Среди наиболее популярных тем обращений остаются медицина, дороги и благоустройство.



Так, в сфере здравоохранения жителей региона волнуют получение QR-кодов, тестирование на антитела и льготные лекарства. Вопросы, касающиеся дорожного ремонта, чаще всего затрагивают Красной мост и строительство дороги от Болховского микрорайона к Наугорскому шоссе. Обращения по благоустройству в большинстве своем поднимают темы обновления дворов, освещения региональных трасс и реконструкции Ливенского сквера в Орле.









Вопросы принимаются в сетевых аккаунтах областного правительства и Центра управления регионом, в чат-боте Telegram (@orelregionbot), на порталах «Госуслуги. Решаем вместе» и «Обращаем внимание». Также вопрос можно оставить в ходе трансляции. Их формат не ограничен – текст, аудиозапись или видео.





