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16:00, 27 ноября 2021 года В Орловскую область поступило 2 400 доз вакцины от COVID-19 «Спутник V» Партию распределили по прививочным пунктам региона.





На Орловщину прибыла очередная партия вакцины против COVID-19 «Спутник V». Она насчитывает 2 400 доз, что позволит полностью иммунизировать 1 200 жителей региона. О поступлении препарата сообщает региональный информационный портал.



Записаться на вакцинацию можно на портале Госуслуг, на официальном сайте регионального департамента здравоохранения в разделе «Электронная регистратура», а также позвонив по многоканальному телефону «122» или на «горячую линию» областного депздрава: (4862) 40-20-56. Также можно вакцинироваться без записи в мобильных прививочных пунктах. Графики и адреса их работы регулярно публикуются на сайтах администраций.



Наличие той или иной вакцины в прививочных пунктах можно проверить по единой информационной базе, размещённой на сайте облздрава.





Артём Ежаков



