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16:45, 27 ноября 2021 года Орловские промышленники увеличили производство Это следует из отчёта территориальной службы статистики.





Темп промышленного производства в Орловской области за десять месяцев 2021 года вырос на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – следует из отчёта территориальной службы статистики.



За этот период увеличили показатели обрабатывающие производства (+12,6%), предприятия по обеспечению электроэнергией, газом и паром (+15,8%), а также водоснабжающие и «мусорные» организации (+45%), а вот полезных ископаемых на Орловщине стали добывать меньше (-5,5%).



Основными драйверами промпроизводства в регионе остались: пищевая промышленность (+11,3%), изготовление лекарств и медицинских материалов (+56,7%), машин и оборудования, не включённых в другие группировки (+17,6%).





Артём Ежаков



