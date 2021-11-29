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17:45, 27 ноября 2021 года Орловские работодатели сокращают долги перед сотрудниками Суммарно к началу ноября рабочим не выплатили 338 тыс. рублей.





Суммарный долг работодателей Орловской области перед работниками к 1 ноября составил 338 тысяч рублей. За месяц он уменьшился на 519 тыс. рублей, а по сравнению с началом года – на 10,1 млн. Ноябрьский отчёт Орелстата не учитывал субъекты малого бизнеса и касался сферы обрабатывающего производства.



Задержек зарплаты из-за несвоевременного получения денег из разноуровневых бюджетов не было – соответствующую информацию службе статистики не передавали.





Артём Ежаков



