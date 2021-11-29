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18:45, 27 ноября 2021 года На Орловщине снизилась детская преступность Об этом было заявлено на заседании общественного экспертного совета при региональном детском омбудсмене.





В Орловской области по итогам десяти месяцев текущего года снизилась детская преступность, – сообщает сайт областного УМВД. Об этом было заявлено на заседании общественного экспертного совета при региональном детском омбудсмене.



Так, число преступлений, совершенных подростками или при их соучастии снизилось на 39,4%. Число ребят, принявших участие в совершении преступлений, уменьшилось на 29,8%. При этом на 80,0% сократилось число особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними. Также в этой сфере было пресечено 186 административных правонарушений.



Параллельно правоохранители установили 26 взрослых, вовлекших детей в распитие алкоголя, ещё один предложил подростку сигарету. За продажу спиртного и табака несовершеннолетним ответственность понесли 29 продавцов.





Артём Ежаков



