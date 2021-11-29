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11:30, 28 ноября 2021 года В орловских больницах начнут применять экспресс-тестирование на COVID-19 Крупная партия экспресс-тестов уже поступила в регион.





В медучреждениях Орловской области начнут применять экспресс-тестирование на COVID-19. Партия из 4 тысяч этих расходников уже прибыла в регион и уже распределена по больницам. Об этом сообщил и.о. главы регионального департамента здравоохранения Станислав Шувалов на заседании оперштаба по недопущению завоза и распространения коронавируса.



Помимо этого, было поручено следить за тем, чтобы выполнение ПЦР-тестирования и выдача результата не занимала более суток. Сейчас число исследований на 100 тыс. населения составляет 334,57. Этот объём предстоит увеличить.





Артём Ежаков



